San Lorenzo, rifiuti invadono le strade: il degrado continua

La zona di San Lorenzo a Roma continua ad essere teatro di uno stato di degrado preoccupante, con i rifiuti che invadono le strade e i marciapiedi diventati dei veri e propri tappeti di spazzatura. I residenti continuano a scattare fotografie condividendole sul canale sociale resistsanlorenzo.

In particolare, in via dei Sabelli sono state avvistate buste contenenti plastica, carta e rifiuti organici che giacciono abbandonate lungo tutta la strada, creando un'immagine poco edificante per gli abitanti e turisti.

Ma non è tutto, perché in via dei Rieti i marciapiedi sono diventati veri e propri tappeti di immondizia, con rifiuti di ogni tipo che si accumulano senza che nessuno intervenga per riportare la situazione alla normalità.

La situazione peggiora ulteriormente in via Sabelli, dove degli alberi sono stati stradicati dal vento e sono rimasti lì abbandonati da circa due settimane, senza che nessuno si preoccupi di rimuoverli e ripristinare la sicurezza della zona.

Ma non è tutto, perché anche in via Porta Labicana si segnalano auto rotte abbandonate lungo la strada, rendendo la zona ancora più degradata e pericolosa.

Commenta la vittima dell'auto rotta: "La mia macchina è stata distrutta, non ne possiamo più. Ogni giorno qui su via di Porta Labicana, vengono compiuti atti vandalici nei confronti delle auto vetture stazionate.

Gli abitanti della zona e le autorità competenti sono preoccupati per questa situazione e chiedono interventi urgenti per riportare San Lorenzo a Roma alla sua bellezza originaria e garantire un ambiente sicuro e pulito per tutti.