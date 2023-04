Roma, sfiorata la tragedia a Settecamini: autocarro perde il controllo e distrugge un chiosco

Roma: prime luci dell’aurora, un’autogrù perde il controllo e distrugge un chiosco di frutta e verdura. Proprio oggi mercoledì 26 aprile in via Casal Bianco in zona Settecamini si è sfiorata la tragedia. Il venditore mentre esponeva come ogni mattina la frutta e la verdura per guadagnarsi da vivere, per fortuna non è rimasto schiacciato come il resto della sua bancarella.

A dare l’allarme sono stati diversi residenti svegliati dal rumore continuo dei freni che strisciavano sull’asfalto, da un grande boato e da una botta finale assordante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente, la polizia locale, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118, che hanno immediatamente prestato soccorso e bloccato la strada.

Entrambi sotto choc, Il conducente del camion e il venditore sono stati portati in ospedale per gli accertamenti. Nessuno è rimasto gravemente ferito. Il conducente non era sotto stato di ebbrezza, probabilmente ha perso il controllo dell’autocarro per la troppa stanchezza, mentre resta ancora il dubbio se il chiosco di frutta e verdura aveva i permessi necessari per adibire l’attività sulla via di Casal Bianco. Alle 06.40 la strada è stata riaperta alla pubblica circolazione.