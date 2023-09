San Lorenzo, ennesima lite. E i violenti si "ribellano" bussando ai citofoni dei residenti

Ancora violenza a San Lorenzo. L’ultimo accaduto è avvenuto proprio la scorsa notte: un ragazzo di nome Stefano segnala alla pagina social “resistSanLorenzo” ciò che è successo su Via di Porta Labicana. E scrive: «Non so quanto possa servire, ma comunque mi premeva far sapere a questa pagina che questa notte alle 2 del mattino, un gruppo di ragazzi si sono picchiati. Ad un certo punto è stato tirato qualcosa dall’alto, era dell’acqua e così poi hanno ben pensato di prendere a calci il portone del civico 28. Purtroppo è una situazione insostenibile non possiamo dire niente che poi, come questa notte si ribellano e iniziano a suonare ai citofoni svegliando tutto il quartiere».