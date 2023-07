Roma, intervento per “il decoro e la legalità” a San Basilio: in campo le Forze dell'ordine, il Comune di Roma, l'Ama e l'Acea

L’intervento è stato pensato per dare un messaggio forte e chiaro: lo Stato e Roma ci sono per dare legalità e decoro a San Basilio. I controlli sono stati estesi a tutto il quartiere, si sono focalizzati soprattutto nei “palazzoni” delle case popolari di fronte a quell’area verde che un tempo era chiamata la piazza dello spaccio degli orti. In piazza Aldo Bozzi infatti si sono radunati oltre a tutte le forze dell’Ordine, dai Carabinieri alla Polizia di stato alla Guardia di Finanza per finire alla Polizia Locale, l’Ama e l’Acea, i vertici del IV Municipio e del Comune di Roma con il sindaco Roberto Gualtieri, insieme al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il questore Carmine Belfiore accompagnato da Don Antonio Coluccia. Nel corso delle operazioni, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli antidroga, nella zona delle palazzine popolari di via Corinaldo, tra erba alta e rottami di mezzi abbandonati, sono stati ritrovati tre grammi di hashish e alcune bustine vuote con tracce di cocaina. Infine, sono sono state rimosse le auto lasciate in sosta senza assicurazione. «Un modello molto efficace di lavoro comune per affermare il principio di legalità e di controllo del territorio e per stabilire una situazione di decoro, con l'illuminazione e lo sfalcio, in un quartiere difficile come San Basilio, dove spesso assenza di sicurezza e legalità e assenza di decoro si rafforzano vicendevolmente e vanno contrastate insieme» ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri. «Roma è una grande metropoli, una città con milioni di abitanti che chiaramente ha dei problemi, ma ho trovato anche tanta professionalita' e tanta voglia di lavorare.

Quindi i problemi verranno affrontati. Nessuno ha la bacchetta magica per risolverli tutti insieme, ma quello che posso assicurare è l'impegno coeso da parte di tutti" ha sottolineato il Prefetto Giannini. Il Servizio Giardini del Dipartimento capitolino Tutela Ambiente, con l’impiego di 8 operatori, ha effettuato un intervento straordinario di sfalcio, potatura delle siepi, riduzione del rischio su alcune alberature e ripristino del decoro nelle aree verdi del quadrante del quartiere, nell’area compresa tra via Tranfo, Via Gigliotti e Via Mechelli. «Abbiamo voluto realizzare questo intervento concordato con il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti e per il quale ringrazio le Forze dell’ordine, gli operatori del Servizio Giardini e dell’AMA su aree verdi che, pur non essendo di diretta competenza del Dipartimento capitolino, necessitavano di urgenti opere di cura. Così come avvenuto in diversi altri casi, mettiamo a disposizione operatori e mezzi per interventi straordinari, avendo come priorità il ripristino del decoro in aree particolarmente critiche nell’interesse della cittadinanza» ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.