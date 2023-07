Roma: screening cardiologico gratuito con il Jumbo Truck della “Fondazione per il tuo cuore”. Ecco le informazioni

Un piano di screening per salvare migliaia di persone affette da problemi cardiaci e mirato a individuare la presenza ( e gravità) di cardiopatie diffuse soprattutto tra le persone anziane, quali lo scompenso cardiaco, le compromissioni valvolari e la fibrillazione atriale. È ripartita la campagna nazionale “Truck Tour Banca del 2023” e, a partire da venerdì 7 fino a domenica 9 luglio, il Jumbo Truck della Banca del Cuore farà tappa presso l’Ospedale Sandro Pertini, a Roma. L’iniziativa “Vicini a te” è stata promossa dalla Fondazione “ANMCO” ( Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) in collaborazione con U.O.C. di Cardiologia del nosocomio romano Sandro Pertini, diretta dal Prof. Antonino Granatelli, Presidente di ANMCO Lazio. Il Jumbo Truck sarà all’interno del parcheggio dell’ospedale e offrirà a tutti i cittadini la possibilità di poter effettuare - gratuitamente e senza prenotazione - nei giorni 7, 8 e 9 luglio - dalle 9 alle 19 - uno screening gratuito di prevenzione cardiovascolare con esame elettrocardiografico e aritmico. Grazie alla collaborazione del personale medico e infermieristico della Asl Roma 2, sarà possibile effettuare un controllo metabolico con il rilievo di 9 parametri metabolici: dalla glicemia al colesterolo totale. Al termine degli esami verrà rilasciata la card BancomHeart dove saranno inseriti i risultati della analisi e 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla “Fondazione per Il Tuo Cuore”.

«Sono felice che, per la prima volta, il Jumbo Truck della Banca del Cuore, faccia tappa nell’Ospedale Sandro Pertini a Roma», ha commentato il Prof.

Antonino Granatelli. «Un’iniziativa che, oltre ad offrire ai cittadini l’opportunità di usufruire di prestazioni volte a valutare lo stato di salute del proprio cuore, permette di aprire le porte dell’Ospedale al territorio, in un’ottica di integrazione delle conoscenze e le competenze tra medici e medici specialisti per il benessere della popolazione».

«Voglio ringraziare l’ ANMCO ed il suo presidente Lazio Prof. Granatelli per aver generosamente offerto questi 3 giorni di screening cardiologico alla popolazione». «In questo momento la situazione delle liste d’attesa in Regione Lazio è drammatica e per molte persone, soprattutto anziane, questa è una grande occasione di accesso alle cure». «Invito - ha aggiunto - l’AMNCO a considerare per la prossima iniziativa il territorio del Municipio 3: 220.000 abitanti e nessun ospedale. Per noi sarebbe una preziosa occasione poter ospitare in futuro il Track della Prevenzione Cardiologica», ha dichiarato al Messaggero Marta Marziali Capogruppo ( Iv) del Municipio III.