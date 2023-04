Maltempo a Roma, crolla un muretto su tre auto: paura al Tiburtino

Maltempo estremo nel fine settimana a Roma. A fare i conti con pioggia, vento e grandine la zona di Pietralata al Tiburtino, che ha causato il crollo di un muretto in Via Massalongo 3. La struttura ha ceduto nel pomeriggio di Sabato 15 aprile su tre auto parcheggiate probabilmente anche in sosta vietata.

A rimanere danneggiate dal muro di contenimento che si trova all'angolo fra via Bartolomeo Massalongo e via di Pietralata, una Mercedes Classe A, una Smart e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Nessuno per fortuna è rimasto ferito e soprattutto nessuno al momento del crollo si trovava nelle autovetture.

L’intera strada per il momento resta chiusa. L’amministrazione capitolina si è già attivata la scorsa notte per ripristinare e mettere in sicurezza l’area e riaprire la via in senso unico alternato. In queste ultime settimane Roma è stata messa a dura prova e sotto scacco dal maltempo, infatti sono stati registrati diversi danni in fase di riadattamento.