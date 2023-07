Roma, iniziati i lavori di sgombero del vecchio Mercato rionale di Tor Sapienza

Iniziano i lavori di sgombero per la ristrutturazione dello spazio che sarà destinato alla Nuovo mercato ortofrutticolo di Tor Sapienza e al polo che abbraccerà una serie di attività utili a tutto il territorio. Nella zona del vecchio mercato con ingresso in Via De Chirico (ha anche un’entrata in via De Pisis) da circa un paio due settimane hanno inizato i lavori di sgombero dei vecchi box. «Sono quindici giorno che hanno iniziato i lavori, stanno sgomberando tutto cioè che era sporco rotto e accatastato da tempo - dice una signora appena uscita con le buste in mano prima di caricarle in macchina in via De Pisis - ormai sono rimasti solo tre box, gli altri sono andati via da mesi, loro sono quello che rimane del mercato, spero che i lavori posso iniziare presto per essere ripristinato il mercato rionale che avrà l’ingresso in via di Tor Sapienza, ne abbiamo bisogno, noi si solito dobbiamo andare o a Centocelle o il venerdì sulla Prenestina al Parco Prampolini». Lavori dunque che procedono parallelamente quelli che riguarderanno il mercato rionale lato Tor Sapienza e il nuovo polo che sorgerà dalla parte di via De Chirico. «Sono due cose scorporate che bisogna distinguere, al vecchio mercato di Tor Sapienza si sta facendo pulizia, c’era necessità di sgomberare e togliere tutto ciò che era ammalorato - dice Maura Ostia vice presidente e assessora ai Lavori Pubblici mobilità e trasporti del V municipio - in un secondo momento verranno iniziati i lavori per la costruzione del nuovo mercato lato Tor Sapienza.

In questo periodo è in corso l’affidamento alle società per la nuova costruzione dove verranno trasferiti i box precedenti (dovrebbero essere dai 15 ai 20 rimodulabili, ndr) nella zona di viaTor Sapienza dove ci sarà anche l’ingresso principale. Nella zona di via De Pisis e Via De Chirico stiamo valutando degli uffici per altre attività che possono essere utili alla comunità e a tutto il territorio circostante. Ci auguriamo che da qui a poco verranno iniziati i lavori dopo che la ditta affidataria avrà espletato le ultimi pratiche burocratiche». Sbloccata quindi la procedura di assegnazione del primo stralcio dei lavori, ferma da ottobre del 2020. La prima tranche dei lavori del nuovo mercato sarà strutturale e riguarderà le fondamenta, i futuri box e la predisposizione della copertura, sarà completata nel corso della seconda tranche, una volta ultimati i lavori si procederà allo spostamento dei box precedenti e al bando per affidare i nuovi box. Per il polo invece che sorgerà su via De Chirico tra le ipotesi avanzate in passato c’erano la realizzazione di un punto anagrafe e di un distaccamento della polizia locale.