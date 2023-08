Mercoledì 23 Agosto 2023, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 14:06

«Un gruppo di rom sta occupando l'ex caserma dei carabinieri». Settecamini, via Rubellia: il viavai sospetto ha messo in allerta i residenti che hanno avvisato le forze dell'ordine e iniziato un allarmato tam tam sui social. Al momento dell'arrivo, ieri mattina, dei carabinieri della Stazione di Roma Settecamini erano presenti quattro donne rom di cui due incinte e quattro figli minori. Secondo gli abitanti di Settecamini altri si erano già allontanati, abbandonando le prove tecniche di occupazione. Infatti, le donne erano entrate nella struttura ed erano intente a pulire le sterpaglie nel retro. Sono state fermate, identificate e successivamente denunciate per invasione di edificio pubblico. Successivamente sono state prese in carico dai servizi sociali del Comune che hanno provveduto a dar loro una idonea sistemazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale che ha partecipato alle operazioni di sgombero e messo in sicurezza l'area.

IL VIAVAI

Di fatto il gruppetto entrava e usciva dall'ex caserma, ripulendo lo spazio nel tentativo poi di occuparlo. Lo stabile fino al 2018 ospitava la Caserma dei Carabinieri (restituita al Simu - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale). Per alcune infiltrazioni d'acqua oltre al fatto che la struttura era considerata piccola, la caserma venne trasferita a Guidonia nonostante i residenti chiedano da tempo un presidio in zona. Caterina Crimeni, avvocato, presidente del comitato di quartiere Settecamini che da tempo si batte contro il degrado della zona non si stupisce.

Roma, quarto raid dei rom nell'ex sede di Alitalia: arrestata la "gang del rame" (sono tutte donne)

«Lo stabile, come molti altri nel territorio è abbandonato. Tutto il quartiere è abbandonato, siamo cittadini di serie b. Ora vogliono mettere delle recinzioni per evitare occupazioni future, siamo scioccati per quanto successo perché l'immobile da che era un presidio di sicurezza è diventato terra di nessuno. È in stato di abbandono e hanno cercato di occuparlo, non è l'unico, colpa dell'incuria delle amministrazioni».

I residenti sottolineano come dal 2018 ci siano stati sullo stabile solo rilievi strutturali nella primavera del 2022. «Vogliamo sentirci più tutelati, sappiamo che i carabinieri non torneranno, sarebbero in corso trattative per una sede al tecnopolo, ma il quartiere ha bisogno di più sicurezza e presidio. I camper dei rom ci circondano, i tentativi di furto si susseguono. Eppure devo ammettere che anche oggi abbiamo notato una presenza immediata delle forze dell'ordine non delle istituzioni». A breve presenteranno un esposto ufficiale come comitato di quartiere e in veste legale, hanno anche intenzione di dar vita a un sit-in di protesta per denunciare lo stato di abbandono del quartiere. «In particolare per la caserma siamo stanchi di questo scaricabarile tra Municipio e Simu».

Roma, a Tor Bella Monaca tornano le tettoie per le auto dei boss. Le strutture abusive in via dell'Archeologia

LE RICHIESTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comitato di quartiere chiede che «l'edificio venga presidiato, che allo stabile e al quartiere venga apprestato un adeguato servizio di tutela e di ordine pubblico. Ancora: che la ex caserma venga ristrutturata al più presto. E in ogni caso abbiamo sempre auspicato che i carabinieri tornassero in zona. Mancano anche un commissariato di polizia, un comando di polizia municipale o di guardia di finanza. Eppure a Settecamini abbiamo molti edifici pubblici ma nessuno è funzionale, si pensi al centro culturale i lavori sono fermi e non si sa il motivo, non rispondono neanche all'accesso agli atti». Segnalazioni e denunce cadute nel vuoto.Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, raccontava ieri: «Si stavano preparando ad occupare e tra loro c'erano delle donne. Saranno stati sei o sette. Credo vengano dai comuni limitrofi, non era mai accaduto prima. Ora sono stati sgomberati tutti. L'edificio è in carico al Simu, ci sono fondi a disposizione per la ristrutturazione dell'edificio, vorremmo farne uno spazio di socialità per il quartiere». Ma intanto non c'è più la caserma, ma solo degrado.