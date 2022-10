Piazza dei Sanniti pedonalizzata, proteste a San Lorenzo. I comitati: «Si rischia nuova piazza dello spaccio»

"Mi raccomando mi faccia precisare che noi non siamo contro le pedonalizzazioni ma bisogna pensarle bene e in posti dove le problematiche risultino sanate". Ci tiene a precisarlo, Massimo Angeli, membro del direttivo del Comitato di Quartiere San Lorenzo. Sono giorni di dibattiti e confronti tra gli abitanti dello storico quartiere romano, spaventati dal Nuovo progetto di riqualificazione di Piazza dei Sanniti. L'idea è quella di pedonalizzare l'intera area affinché possa fungere da location per eventi culturali e sportivi. E allora perché si protesta? Angeli cerca di fare chiarezza sul rovescio della medaglia di questo scenario: "La piazza sembra un parcheggio a cielo aperto ma quest'ipotesi toglierebbe un problema per aggiungerne altri".

Come ad esempio la viabilità: "Quello è un importante connettore di traffico e temiamo che ci si dimentichi di pensare ad un piano alternativo anche per questa problematica. Inoltre abbiamo già Piazza dell'Immacolata e anche Largo degli Osci che nel weekend si può percorrere soltanto a piedi. Rischiamo quindi una vita d'inferno per quanto concerne il transito automobilistico, soprattutto noi residenti".

C'è anche un altro spauracchio che agita il sonno di chi abita da quelle parti: "C'è il rischio di un nuovo luogo dove spacciare droga e fare baccano fino a tarda notte. Siamo scettici sull'effettiva realizzazione di eventi culturali e sociali. Anche Largo Passamonti avrebbe dovuto avere questa destinazione e invece è diventato un ritrovo di ragazzini che possono acquistare minidrink a 1 euro, ubriacandosi facilmente e bivaccando fino all'alba".

Il Comitato ha anche indetto recentemente una riunione dove si è pensato ad una controproposta: "Bisognerebbe allargare i marciapiedi e mettere una rotatoria al centro per smistare meglio il traffico. In questo incontro abbiamo riscontrato una grande unità di intenti anche da parte dei commercianti".

L'incontro con il presidente del Municipio è già stato chiesto e la delegazione del comitato che ci andrà a parlare vorrà ribadirgli un concetto: "A noi piace l'idea che una strada del quartiere si possa percorrere passeggiando. Abbiamo anche organizzato delle rappresentazioni teatrali o degli eventi e in quel caso non solo la chiusura al traffico è comprensibile ma anche più gestibile. Ci rende perplessi invece la volontà di consegnare una piazza agli avventori a tempo indeterminato".