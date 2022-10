Trans trovata morta in albergo: arrestato un 35enne per l'omicidio di Daniel Cabral ad Ardea

Dopo 20 giorni dal ritrovamento del cadavere di Alejandro Daniel Cabral, trans di origini argentine, è stata arrestato un 35enne con l'accusa di omicidio.

Ardea, trans trovata morta in un hotel a Marina di Tor San Lorenzo: indagano i carabinieri

Arrestato un 35enne per l'omicidio di Alejandro Daniel Cabral

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne italiano per l'omicidio della transessuale di origini argentine trovata morta in una camera d'albergo ad Ardea, in località Marina Tor San Lorenzo, il 5 ottobre scorso, per motivi ancora da chiarire. Quanto accaduto aveva profondamente scosso l'intera comunità, inoltre l'omicidio era apparso subito molto sospetto, considerando soprattutto la quotidianità della vittima, la quale non conduceva un tenore di vita che desse particolarmente nell'occhio, né aveva alcun tipo di legame personale con alcun residente locale.

Nonostante la difficolta nell'individuare in un primo momento indizi probatori, dopo poco più di due settimane, gli investigatori sono riusciti a ricostruire le ultime ore di vita della donna trans, la quale trascorreva gran parte della sua giornata nella zona dove si trovava l'albergo in cui è stata trovata morta. Inoltre sempre in quella stessa zona la vittima si prostituiva. In particolare, ci si è concentrati sui suoi ultimi contatti telefonici e sulle persone che l'hanno incontrata poche ore prima del tragico epilogo. Le indagini hanno consentito di raccogliere sufficienti e gravi elementi di colpevolezza a carico dell'uomo 35enne che è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri.

