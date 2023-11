Roma, a piazza Bologna stella di David e foto di bambini rapiti da Hamas sui muri di un palazzo: nuovo atto antisemita

Ancora un gesto antisemita a Roma. Sul muro di un palazzo in zona piazza Bologna sono comparsi, lo scorso martedì sera, una stella di David disegnata con la vernice e un volantino con una foto di alcuni bambini rapiti da Hamas. Ad accorgersene un vicino di casa, che ha subito denunciato l’episodio al commissariato di Porta Pia. Sul caso indaga ora la Digos, che sta setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona sperando di individuare i responsabili. L'uomo che ha dato l'allarme sospetta che il gesto sia rivolto a lui in quanto pochi giorni prima aveva esposto sul suo balcone una bandiera della Palestina.

Udine, poste le pietre d'inciampo in ricordo delle vittime deportate dai nazisti

Sono stati diversi dall'inizio del confritto tra Hamas e Israele gli episodi sospetti e quest'ultimo è stato segnalato proprio nello stesso giorno in cui una signora, che passeggiava per via Dandolo, aveva scoperto che erano state vandalizzate due pietre d’inciampo, dedicate alle memoria di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto.

E ancora, ieri mattina alcuni passanti si sono accorti che in via Mameli avevano subito la stessa sorte le targhe d’ottone per ricordare il martirio di Giacomo e Eugenio Spizzichino.