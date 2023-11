Roma, altre pietre d'inciampo vandalizzate: sono state annerite. Secondo episodio di antisemitismo in poche ore

Continuano gli episodi di antisemitismo a Roma. Altre due pietre d'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47.

È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri mattina, sempre a Trastevere, erano state danneggiate altre due pietre d'inciampo. Dalle immagini, le pietre risultato anche questa volta annerite.

Gli investigatori stanno verificando se anche in questo caso si tratti di vernice o se siano state bruciate. La polizia sta effettuando verifiche in relazione all'imbrattamento, messo in atto ieri. Ieri sono state annerite le pietre dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto.