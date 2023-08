Al Parco Modesto di Veglia di Quarticciolo arriva una nuova area ludica inclusiva per “tutti” i bambini

Cinquecentomila euro per la riqualificazione del Parco Modesto di Veglia di via Trani nel quartiere di Quarticciolo. Una riqualificazione delle aree verdi esistenti attraverso la realizzazione di nuove aree ludico ricreative, studiate per essere inclusive e adatte a tutti i bambini con capacità motorie differenti. Nei progetti infatti sono state inserite delle strutture accessibili a tutti i bambini, quelli fisicamente dotati e quelli meno, con delle zone dove gli stessi, ciascuno con le proprie diversità, possano interagire fra loro. I giochi sono stati scelti affinché l'adulto possa agevolmente aiutare il proprio bambino, se ha delle limitazioni nei movimenti di qualsiasi tipo e grado. E’ quello che è stato approvato con un decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono ammessi al finanziamento i due progetti di parchi inclusivi presentati da Roma Capitale nell'ambito del programma sperimentale “Dateci Spazio” (l’altro Parco è a Vigne Nuove nell’XI municipio).

La proposta era sta avanzata dalla Giunta del V municipio all’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, presentata nei mesi scorsi dal dipartimento PAU al ministero. «Un’ulteriore opportunità per il territorio che rafforza il percorso di riqualificazione urbana e del verde e che vedrà, nelle fasi di progettazione, un ruolo attivo dei cittadini e delle cittadine del Quartiere e il supporto del laboratorio di studi urbani del dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Sapienza» ha scritto in una nota il presidente del V municipio Mauro Caliste e gli assessori Edoardo Annucci e Sergio Scalia.

Due anni fa era stato inaugurato un’altra area del parco quella antistante le “favelas” di Via Ugento, con esposizioni e mostre e la presentazione di un murale, era stato presentata anche una struttura per l’allenamento sportivo per il Parkour.