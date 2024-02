Giovedì 8 Febbraio 2024, 07:03 - Ultimo aggiornamento: 07:54

Ancora una aggressione per le strade di Roma. L'ennesima nei pressi della stazione Termini, che continua a essere teatro di episodi di violenza. Di giorno e di notte. L'ultimo lunedì. La vittima è un giovane italiano di 23 anni, assalito e rapinato da tre uomini di origini africane che gli hanno perfino portato via gli abiti che indossava.

Via Cavour, sono le 4 del mattino. Il ragazzo sta tornando a casa a piedi quando, all'improvviso, una Fiat Punto sale sul marciapiede e gli blocca la strada. Il 23enne prova a dileguarsi, ma non riesce perché immediatamente scendono dall'auto tre uomini. Uno estrae un coltello e ferisce il ragazzo sul volto e all'addome, facendolo cadere a terra. Il giovane è sull'asfalto, attonito. Mentre uno della banda lo tiene bloccato mettendogli un piede sull'addome, gli altri lo spogliano portandogli via scarpe, felpa, portafoglio e cellulare. Poi risalgono subito in auto e scappano via a grande velocità. Il giovane, terrorizzato, rimane seminudo in mezzo alla strada: indossa solo i pantaloni. Un gruppo di coetanei, passando in zona con l'auto, nota la scena e si precipita ad aiutare il ragazzo. Chiamano i soccorsi e in pochi minuti arrivano diverse volanti della polizia e un'ambulanza che trasporta il giovane al Policlinico Umberto I dove, dopo essere stato medicato, viene dimesso.

Guidonia, panico all'asilo: «È mia figlia, la porto via». L'uomo fermato da una maestra

LE INDAGINI

I PRECEDENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul caso ora indaga la polizia che sta cercando di identificare e bloccare i tre aggressori. Gli unici testimoni, i ragazzi che hanno soccorso il 23enne, non sono riusciti ad arrivare in tempo per vedere da vicino gli aggressori e poter fornire una descrizione più precisa. Hanno solo spiegato che si trattava di tre uomini, ma non hanno saputo dare altri dettagli utili. La vittima, però, una volta dimessa dall'ospedale è stata sentita a lungo dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione gli aggressori sono stranieri, quasi certamente africani, e avrebbero tra i 20 e i 30 anni.Una descrizione che coincide con altre raccolte dalla polizia nei mesi precedenti. Sono sempre di più, infatti, le persone che negli ultimi tempi si sono rivolte alle forze dell'ordine per denunciare aggressioni da parte di tre africani. Una banda che si aggira nei pressi della stazione e aggredisce i passanti per portargli via portafoglio, cellulare e spesso anche abiti firmati, come erano appunto quelli del giovane aggredito lunedì. La tecnica è sempre quella. Girano con l'auto intorno alla stazione, poi, una volta identificata la vittima, entrano in azione. In pochi minuti portano via tutto quello che possono. Non si esclude che i malviventi possano essere gli autori dell'aggressione avvenuta pochi mesi fa ai danni di un uomo derubato da un gruppo di africani con una tecnica molto simile. Per quell'episodio i carabinieri sono riusciti ad arrestare un ragazzo gambiano di 29 anni, ma non gli altri componenti. Episodi di violenza che confermano come la zona della stazione Termini sia sempre meno sicura tra liti in strada tra sbandati, scippi, aggressioni e spaccio.