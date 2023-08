Domenica 20 Agosto 2023, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 13:44

Si arrampicano sui balconi, magari sfruttando i discendenti dei palazzi o calandosi dai tetti. Nel periodo estivo, come sempre, il numero dei furti o dei tentati furti nelle abitazioni si accentua e i malviventi, ormai, riescono ad essere anche abili "scalatori". Sfruttano il caldo (e quindi le finestre delle case spesso aperte) oppure i periodi di ferie dei padroni di casa o l'assenza di grate, sistemi di videosorveglianza o antifurti che rendono più agevole l'accesso. A tutto questo, poi, si aggiunge l'ormai cronica carenza di uomini per le forze dell'ordine (come spesso denunciato anche dai sindacati) che sono costrette a coprire un vasto territorio come ad esempio quello dei comuni di Velletri, Genzano, Marino e Frascati. E in qualche caso, se i danni o i furti subiti sono piccoli, diverse vittime rinunciano anche a denunciare gli episodi. Comunque i ladri ormai si stanno ormai specializzando in azioni spesso acrobatiche, anche con sprezzo del pericolo.

L'ultimo caso in ordine di tempo è stato registrato qualche giorno fa in una palazzina di via San Carlino a Genzano, in una zona non lontana dal centro storico. In questo caso i malviventi sono penetrati a notte fonda nell'abitazione al quarto piano di un'anziana signora che non aveva le grate e hanno portato via oggetti preziosi in oro o argento e pure qualche contante, mettendo totalmente a soqquadro casa senza che la donna se ne accorgesse. La signora si è svegliata il mattino seguente leggermente intontita (e quindi magari i ladri l'hanno anche "addormentata" per operare in piena tranquillità) ed è stata soccorsa dai vicini di casa che l'hanno aiutata a superare i primi momenti di smarrimento. Pochi giorni prima, non era andato a buon fine un tentato furto in una palazzina sulla tangenziale Berlinguer (non distante da via San Carlino) perché il proprietario aveva notato qualche rumore sospetto e ha messo in fuga i malviventi.

Diverse denunce sono state registrate a Velletri negli ultimi due o tre mesi, in special modo nelle aree di campagna della popolosa città: in quelle zone i ladri sfruttano la folta vegetazione sia per celare i loro movimenti, sia per arrampicarsi ai piani più alti delle abitazioni, spesso anche con i proprietari all'interno. In qualche caso i cani da guardia o gli antifurti evitano l'ingresso dei malviventi nelle abitazioni, in qualche altro invece i colpi vanno a segno. Anche tra Marino e Santa Maria delle Mole sono almeno cinque o sei gli episodi segnalati in cui i ladri hanno portato via oggetti preziosi e soldi in contanti scardinando porte o finestre. Non fa eccezione Frascati: nel popoloso quartiere di Cocciano, ultimamente, diversi residenti hanno denunciato (almeno via social) furti riusciti o semplicemente tentati. Spesso i ladri, in qualche caso molto "professionali", fanno dei sopralluoghi nelle zone da colpire durante il giorno per controllare i movimenti o la presenza dei proprietari in casa. Per questo motivo, le forze dell'ordine consigliano di segnalare eventuali movimenti sospetti e di mettere in piedi una proficua collaborazione tra vicini. Infine non accenna a rallentare il fenomeno delle truffe agli anziani, realizzate tramite una telefonata che li mette al corrente di un fantomatico grave pericolo corso da un parente e che spesso li convince a cedere oggetti preziosi o contanti ai malviventi.