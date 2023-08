Furgone si schianta contro un muro e prende fuoco: i soccorritori non trovano nessuno sul mezzo

Un furgone si schianta contro un muro, si ribalta e prende fuoco, all'arrivo dei soccorsi però non c'è nessuno. È successo ieri mattina a Dogliola, piccolo centro del Vastese. L'allarme è scattato ieri dopo le 7, quando è stata avvistata la densa colonna di fumo nero, sulla Strada Provinciale 207 che dal paese scende verso la Statale Trignina. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria non c'erano tracce del conducente né di eventuali passeggeri.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli. Il mezzo è andato completamente distrutto. I militari della stazione di Fresagrandinaria hanno così avviato gli accertamenti scoprendo che il furgone era stato rubato non nella zona. È probabile che a bordo ci fossero malintenzionati con l'obiettivo di colpire nei piccoli centri dell'entroterra vastese che periodicamente vengono presi di mira da ladri in trasferta.

Probabilmente la non conoscenza di queste strade caratterizzate da curve a gomito ha giocato un brutto scherzo e la velocità sostenuta ha causato la perdita del controllo del mezzo.

Al momento non si sa se nell'incidente qualcuno degli occupanti è rimasto ferito, è probabile che un'auto di eventuali complici seguisse il furgone o sia arrivata successivamente dopo una richiesta d'aiuto. Nei giorni scorsi si sono registrati furti e tentativi non riusciti sia a Vasto che Casalbordino. Come detto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco molisani dalla caserma di Termoli perché i pompieri vastesi erano già impegnati in un rogo scoppiato all'interno del magazzino del supermercato "Pam" di via San Rocco a San Salvo. Qui l'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale e i danni sono stati limitati.