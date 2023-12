La scuola dentro e fuori il carcere: i corti degli studenti del Von Neumann raccontano Rebibbia e la vita dei detenuti iscritti alla scuola

Lo sguardo, le voci e le riflessioni degli studenti dell’istituto tecnico Von Neumann sui detenuti di Rebibbia e su quanti di loro, tra le mura del carcere, hanno scelto di iscriversi alla scuola superiore di via Pollenza per ottenere un diploma ed una nuova chance di vita una volta fuori della casa circondariale.

Questi i temi dei cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Iis Von Neumann nell’ambito del progetto ‘Uscire dentro, entrare fuori’, sostenuto dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano nazionale cinema per la scuola, corti che verranno proiettati in anteprima l’11 dicembre all’Uci cinema di Porta di Roma. Per la realizzazione dei video sono stati coinvolti oltre 100 studenti tra quelli frequentanti il triennio nelle sedi di via Pollenza e via del Tufo e quelli detenuti presso la Terza casa circondariale e la Casa di reclusione del carcere di Rebibbia, i quali, partendo dai diversi punti di vista di chi vive dentro e fuori dal carcere, hanno raccontato la loro percezione di libertà con la guida di professionisti del settore audiovisivo. Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto è stata la collaborazione della scuola con la Simvideo dei fratelli Saglio e con l’associazione culturale Neverland, vero motore del progetto portato avanti dal responsabile scientifico Enzo Aronica affiancato da Paolo Pasquini e coadiuvato da Monica Belardinelli ed Agnese Ciaffei, che hanno messo insieme i lavori delle classi dentro e fuori della casa circondariale. “Con questi filmati si è realizzata una narrazione audiovisiva seriale per raccontare passato, presente e futuro, passioni e paure di oggi, sogni e speranze per il domani”, afferma il responsabile scientifico del progetto Enzo Aronica.

“Uno degli obiettivi dell’iniziativa progettuale era proprio quello di unire attraverso lo schermo cinematografico due comunità di studenti, fuori dal carcere e all’interno del carcere – aggiunge Paolo Pasquini dell’associazione Neverland -.

Queste due comunità hanno creato e inventato storie comuni, in cui c’è molto della vita tanto di adolescenti quanto di uomini maturi”.

All’incontro di presentazione dei video del progetto ‘Uscire dentro, entrare fuori’ all’Uci cinema verrà quindi illustrato anche il percorso didattico e sperimentale che, nell’arco di circa sei mesi di attività, ha portato alla realizzazione dei cortometraggi.

“Il lavoro, avviato nella primavera 2023 e conclusosi oggi, ha collegato le diverse comunità di studenti dell’istituto, detenuti e non, utilizzando il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione, e riuscendo nell’impresa di creare un ponte tra carcere e libertà”, conclude la dirigente scolastica del Von Neumann, professoressa Claudia Angelini.