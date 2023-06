Incendio a Colli Aniene, i vicini: «Sentite diverse esplosioni, poi l'inferno»

«Abbiamo sentito diverse esplosioni e siamo scesi di corsa in strada, siamo in pantofole». Così alcuni residenti dei palazzi vicini raccontano i primi momenti dell'incendio che è scoppiato in un palazzo di Colli Aniene, a Roma, nel primo pomeriggio. «Abbiamo sentito un boato e ci siamo affacciate, davanti a noi si levava una colonna di fumo - aggiungono le ragazze che lavorano nel negozio che sta giusto di fronte al palazzo - Poco dopo abbiamo visto anche le fiamme. Poi è stato l'inferno, non abbiamo capito più niente».

La ricostruzione

Sono tre le scale del palazzo di sette piani interessate dall'incendio scoppiato nell'edificio a Colli Aniene. Lo ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Paola facendo un punto sull'intervento in corso in via d'Onofrio e confermando che al momento c'è una vittima accertata.

Incendio a Colli Aniene, fiamme in un palazzo: almeno un morto, sarebbe un ragazzo. Tre gli ustionati gravi, 6 intossicati

Il punto dei vigili del fuoco

«Dobbiamo ancora chiudere l'intervento - ha spiegato - stiamo facendo delle verifiche per vedere se ci fosse ancora qualcuno all'interno e successivamente faremo un controllo accurato su tutti gli appartamenti». E «solo al termine di queste operazioni potremo dire» se sarà possibile rientrare nelle abitazioni. Quanto alle cause, il comandante ha sottolineato che «al momento non è ancora possibile stabilire da dove sia partito l'incendio» e ha confermato che ci sono state due tre esplosioni prima che le fiamme avvolgessero l'impalcatura dello stabile, sul quale erano in corso lavori di ristrutturazione.