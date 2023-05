Ztl fascia verde, proteste a Roma: a Colli Aniene vandalizzata la targa che segnala la nuova mappa

Prima era una protesta sottile, quasi gentile. È cresciuta sui social ed è diventata una raccolta di firme. Poi una protesta di piazza. Ora è addirittura sfociata in un atto vandalico. Ai romani l'ampliamento della Ztl Fascia verde non piace proprio. A Colli Aniene è stato preso di mira il cartello stradale che limita l'inizio dell'area dove, da fine anno, non potranno entrare i mezzi più inquinanti. Con un “No” i writer hanno fatto sapere tutto il loro disappunto. La foto postata sui social è immediatamente diventata virale.

È stato il capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori, a lanciare una petizione on line.

La protesta, ha portato il sindaco Roberto Gualtieri a dichiarare di voler rivedere il provvedimento. Tra le ipotesi, lo slittamento del divieto per i diesel euro 4 e per alcune particolari fasce di lavoratori che si troverebbero di fatto nell'impossibilità di usare l'automobile.

In totale l'esclusione coinvolgerebbe 477 mila vetture: sono quelle degli automobilisti di Roma e dell'hinterland che per studio, lavoro o altre ragioni si spostano con la macchina nell'area della Città eterna che sarà loro inibita.

Ztl, perché è stato varato il provvedimento

Il provvedimento nasce per contenere le emissioni delle polveri sottili in aria. I movimenti contrari ritengono che la maggiore impronta inquinante non venga dai veicoli che nel corso di questi anni si sono innovati proprio sul fronte delle ridotte emissioni. E, poi, lamentano la presenza di un servizio pubblico molto carente che, dunque, non riuscirebbe a contenere il traffico in più.