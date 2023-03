Roma, il II municipio festeggia il centenario del Cnr con la mostra fotografica “Sei bella da morire”

Nell'ambito degli eventi in programma per il centenario del Cnr (che celebra i cento anni dalla sua fondazione, avvenuta il 18 novembre 1923) è in corso nella Galleria Digitale della sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche in piazzale Aldo Moro 7, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del II municipio, la mostra fotografica “Sei bella da morire”, un’esposizione che propone una raccolta di foto e di storie che raccontano le diverse forme di violenza sulle donne. La mostra allestita dall'associazione Ikonica in collaborazione con FITeL Nazionale - Coordinamento Donne (Federazione Italiana Tempo Libero), propone una serie di foto e di storie che raccontano le diverse facce della violenza da quella fisica a quella psicologica passando per lo stalking, il tutto per sensibilizzare l’opinione pubblica e determinare in chi le guarda attenzione e consapevolezza su un tema sempre più scottante che è quello della violenza di genere. I visitatori troveranno una cinquantina di scatti in cui le 39 autrici e autori esprimono sentimenti, pensieri e talvolta vissuti personali. La mostra è itinerante in tutta Italia da un anno e ora continua il suo percorso con il supporto della Fitel Nazionale (la Federazione Italiana Tempo Libero promossa da Cgil, Cisl e Uil) e del coordinamento Donne Fitel, anche col fine di sostenere organizzazioni e centri antiviolenza, il tutto ha il fine di sensibilizzare la raccolta fondi infatti i proventi dell’offerta per il catalogo saranno interamente devoluti a BeFree, cooperativa sociale contro tratta, violenza e discriminazioni.