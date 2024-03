Roma, clochard minaccia le persone per qualche spiccio e poi si denuda: paura a San Lorenzo

Paura nel cortile vicino alla Todis di San Lorenzo, dove si è verificata una scena di violenza e panico causata da un clochard di origini nigeriane, un uomo di circa 40 anni noto nella zona per la sua presenza costante nel parco dei caduti. L'uomo, con una birra in mano, ha iniziato a chiedere soldi ai passanti con fare aggressivo, arrivando addirittura a spingere e minacciare coloro che non glielene davano. La situazione è presto degenerata quando l'uomo ha cominciato a rovesciare cassonetti e a danneggiare le auto parcheggiate, rompendo gli specchietti di una macchina. La scena di violenza ha creato panico tra le persone presenti, con alcuni che si sono barricati nel supermercato per sfuggire all'uomo violento.

I bambini presenti hanno iniziato a piangere spaventati dalla situazione.

Sono intervenute sul posto due auto della polizia e due ambulanze per sedare l'uomo in preda alla furia. Dopo un'azione concitata, l'uomo si è denudato e la polizia è riuscita infine ad ammanettarlo e a portarlo via. Un episodio di grave violenza che ha messo in allarme i residenti della zona e che sottolinea ancora una volta la necessità di affrontare il problema dei senzatetto e della marginalità sociale.