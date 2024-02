Le strade di Roma, pattumiere a cielo aperto. L'agonia di San Lorenzo

Nonostante le diverse segnalazioni riguardo la condizione incresciosa della zona San Lorenzo di Roma, continua il degrado. A denunciare il tutto sono gli stessi residenti che scattano foto condividendole con la pagina social resistsanlorenzo. I protagonisti di oggi sono i cassonetti stracolmi di rifiuti che hanno riempito completamente Via degli Aurunci. Si segnala anche la presenza di un alternatore di corrente praticamente esposto alla pioggia che potrebbe anche creare un forte cortocircuito. In più buste enormi di plastica poggiate agli alberi, ma non solo rifiuti ingombranti tra cui banchi, sedie e alluminio. Anche se di recente sembrava che si era mosso qualcosa, poichè si erano visti nei giorni scorsi le forze dell’ordine che facevano sgomberare le tende dei clocard.

Ma a sbagliare a volte sono sicuramente anche i cittadini stessi, che dimostrano di avere tanta inciviltà che hanno lasciato addirittura una decina di cartoni di pizza a fare da tappeto su diversi marciapiedi della zona.

Il commento di un residente: “Non ne possiamo più, la nostra zona è diventata veramente un qualcosa di indescrivibile, anche se ormai ci siamo rassegnati che qualcosa in positivo possa cambiare. Siamo sommersi di rifiuti e di odori nauseanti. Certo, noi cittadini dovremmo mostrare amore verso l’ambiente ma purtroppo è tutto aumentato anche per smaltire un gabinetto ci vogliono 40 euro, per cui è normale che una persona che non riesce ad arrivare a fine mese preferisce liberarsi del rifiuto ingombrante in mezzo alla strada."