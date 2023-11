Roma, anziano ricoverato in ospedale, torna e trova la sua casa occupata da una coppia con figli. Il rientro dopo tre giorni

Va in ospedale ma gli occupano casa. Succede a Roma, con una storia poi a lieto fine. Sono state le pattuglie della polizia di Roma Capitale a permettere, questa mattina, a un anziano di 85 anni di ritornare in possesso del suo alloggio, in via Luigi Crocco, in zona Collatina, alla periferia della Capitale. L'uomo, tre giorni fa, è stato costretto a recarsi in ospedale per alcuni accertamenti urgenti ma, al suo ritorno, si è trovato casa occupata da 4 persone.

Torna dal lavoro e trova la casa occupata da tre donne con bambini: «Da cinque giorni vivo in auto»

Gli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), diretti da Stefano Napoli, hanno denunciato una ragazza italiana di 23 anni, responsabile di aver forzato la porta d'ingresso ed aver fatto entrare il suo compagno con i figli all'interno.