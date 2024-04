Incidente su strada Podgora: auto si ribalta, tre persone ferite in ospedale

È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio in strada Podgora, non lontano dall’omonimo borgo di Latina.

È qui che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, la donna al volante dell’auto, a bordo dell'auto insieme a due uomini, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi fuori strada sotto gli alberi di un ulivo di un’abitazione che costeggia la carreggiata.

Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118, che ha trasportato le tre persone ferite in codice giallo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, e degli agenti di polizia locale, sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.