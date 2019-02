Marcello Vento, Al Planet un concerto per ricordare il magico batteraio dell'Albero Motore

Ultimo aggiornamento: 21:12

Un concerto dedicato al magico “batteraio” dell’Albero Motore e del Canzoniere del Lazio, solo per citare le band a noi più vicine, un musicista che ha sempre giocato con le emozioni della vita, le sue e quelle degli altri intorno a lui.Domenica 17 febbraio, al Planet live Club (via del Commercio, 36, inizio concerto ore 21) per il sesto anno consecutivo verrà ricordato Marcello Vento, il musicista scomparso nel febbraio del 2013.«Ma solo fisicamente -commenta Guido Bellachioma, organizzatore del live, insieme a Jenny Sorrenti del live, e direttore della rivista Prog-. Il suo spirito ancora ci accompagna sulle rotte della nostra musica e della nostra vita. In questo 2019 festeggiamo il suo compleanno (16 gennaio 1949) un po’ dopo del solito per qualche problema tecnico, ma sempre con un concerto a ingresso libero, dove tutti gli artisti partecipano gratuitamente».Sul palco del Planet ci saranno Jenny Sorrenti e i suoi Saint Just (ore 22,30); Alessandro Lepore (ore 21), un cantautore di grande qualità; La grazia obliqua (band Dark Wave, Neo Folk, Post Punk e Synth Pop, che recentemente sta ottenendo buoni consensi di pubblico e critica) ore 22 e la Bludeepa (band in chiaroscuro dalle grandi capacità emozionali), ore 21,30. Info tel. 06/5747826.(Una foto degli anni '70 della band romana Albero Motore)