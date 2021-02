E' ufficialmente aperta «Sensuability: ti ha detto niente la mamma?», la 3a edizione della mostra-concorso che «abbatte pregiudizi, stereotipi e tabù legati ai temi della disabilità e della sessualità attraverso arte, cinema e fumetto». La mostra si può visitare con un virtual tour nelle sale Sergio Amidei e Cesare Zavattini della Casa del Cinema di Roma.

Tra le 88 le opere selezionate, la giuria - capitanata da Frida Castelli e composta dagli artisti Fabio Magnasciutti, Stefano Tartarotti e Cristina Portolano - ha premiato: Giulia Cutrera, vincitrice, autrice di una rivisitazione del quadro «Andromeda» di Tamara De Lempicka e dedicata alla acondroplasia; Francesca La Carrubba, seconda classificata, che si è ispirata "Al Nudo femminile" di Egon Schiele; Gianfranco Fragassi, sul podio, con la sua interpretazione de "Il bacio a letto" di Henri de Toulouse-Lautrec.

Due menzioni speciali a Clara Imperiale che ha rivisto "Le muse" di Vasilij Kandinskij e a Salvatore Siliberto, autore della trasposizione della »Notte stellata« di Vincent Van Gogh. "Sensuability: ti ha detto niente la mamma?", è promossa dall'associazione "Nessuno Tocchi Mario"2 e dalla sua presidente, ideatrice del progetto, Armanda Salvucci, in co-produzione con la Casa del Cinema di Roma, il patrocinio di Comicon e la collaborazione di ItalyArt per il tour virtuale, che è la grande novità di questa terza edizione.

«Le disabilità illustrate - spiega Armanda Salvucci - si sono diversificate negli anni, dalle prime tavole che rappresentavano soprattutto amputazioni, persone su sedia a rotelle e pochissime altre disabilità sensoriali, a quelle di questa edizione che raffigurano invece molte disabilità invisibili e sindromi sconosciute ai più».

I concorrenti sono stati invitati a realizzare un'opera in forma di illustrazione o di fumetto nella quale fosse rappresentata una scena romantica, erotica o sensuale tratta da un quadro, famoso o che fosse significativo per i partecipanti, mettendo al centro della scena protagonisti con corpi imperfetti ma estremamente sensuali, che esprimessero la bellezza e la potenza della loro diversità. Il primo premio consiste in una borsa di studio per il corso di Satira tenuto dall'illustratore Fabio Magnasciutti alla scuola Officina B5 di Roma. Il secondo premio: la pubblicazione di un proprio fumetto o illustrazione all'interno del volume "Sensuability", insieme a Frad e ad altri fumettisti. Il terzo premio è un buono di 200 € offerto dal Comicon da spendere sul loro sito.

