L'album di Roberta Di Mario: la bellezza di essere disarmati

Pomeriggio d'autore in libreria. La compositrice e pianista Roberta Di Mario ha presentato il suo nuovo ultimo album "Disarm", pubblicato e distribuito da Warner Music Italy, nello spazio eventi di uno store di libri in zona Tuscolana.

Disarm - ha raccontato l'artista davanti a un pubblico di appassionati - è il mio album migliore, il più maturo sicuramente, come così deve essere. Sperimento, infatti, nuove sonorità e in controtendenza con il minimalismo pianistico di oggi non mi sottraggo talvolta a passaggi complessi, che non sono certo virtuosismi fini a sé stessi. Lascio però spazio a grandi distese, a pause e silenzi, alla parola e alla voce. In fondo il significato del disarmo e l'abbandono è proprio questo: concedersi all'altro e concedere. Disarmati, lascia che sia!». L'album, che contiene 15 tracce, di cui 11 inedite, scritte, arrangiate e interpretate da Roberta Di Mario, vanta anche importanti collaborazioni come quella con la scrittrice Alessandra Sarchi, finalista nella cinquina al Premio Campiello 2017.

