Orto Botanico, il concerto di Ada Montellanico e Ialsax Quartet

Alll'Orto Botanico, domani, giovedì 23 luglio Ada Montellanico e Ialsaxquartet, ovvero “Le Cinque Voci” che danno il titolo al concerto, protagonisti dell'ultimo appuntamento di Classica al Tramonto. Una serata di jazz, per chiudere il Festival di musica da camera organizzato dalla Iuc, l'Istituzione Universitaria dei Concerti de “La Sapienza” (ore 20.30 in Largo Cristina di Svezia 23a).





Sul palco una delle più raffinate cantanti della scena jazz italiana, che ha collaborato con artisti di fama internazionale, come Jimmy Cobb, Lee Konitz, Paul McCandless, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava. Ad accompagnare Ada Montellanico, lo Ialsax Quartet, fondato nel 1991 da Gianni Oddi, che per molti anni è stato primo sax alto dell’orchestra Rai di Roma e poi della PMJO. I cinque interpreti proporranno musiche di Monk, Corea, Konitz, Nunzi, Girotto e Pascoal.

