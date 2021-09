«Annate piano»: a Roma il messaggio dell'ignoto autore (che rischia una multa)

Venerdì 17 Settembre 2021, 08:34

«Annate piano». Senza molti preamboli né giri di parole, in perfetto stile romano, la rabbia si catapulta su una strada di Roma con un messaggio a caratteri cubitali che non può passare inosservato. Una frase scritta in vernice bianca che invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e che dopo essere apparsa qualche giorno fa sull’asfalto ora sta facendo il giro dei social. Tra ironia e polemiche. «Nel resto del mondo ci sono i dossi, a Roma la letteratura»: scrive il profilo Instagram di “The Roman post” che pubblica la foto dell’ignoto autore senza specificare la via.

Roma, asfalto sulla ciclabile a Lungotevere. Raggi: «Ripresi i lavori, dicevano “oltraggio” ma giudicate a fine cantiere»

Una pratica, quella di lasciare messaggi sull’asfalto, che nella Capitale infatti è abbastanza comune, basti ricordare quando alcuni cittadini si ritrovarono a segnalare con lo spray giallo le buche e le radici degli alberi, dalla Nomentana fino a Ostia. Lettere, cerchi e quadrati che, però, nonostante l’intento civico, secondo il Codice stradale modificano lo stato della strada (come se buche o avvallamenti non lo facessero già abbastanza). Chi li traccia, dunque, anche se a fin di bene, è passibile di contravvenzione per imbrattamento. E neanche poco. L’articolo 15 prevede infatti una multa da 41 a 168 euro. Writer avvisati.