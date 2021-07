Roma, asfalto sulla ciclabile a Lungotevere. Raggi: «Ripresi i lavori, dicevano “oltraggio” ma giudicate a fine cantiere»

Giovedì 8 Luglio 2021, 09:51

Dopo le polemiche, Virginia Raggi torna a parlare dei lavori su lungotevere. «Sono ripresi i lavori di riqualificazione della ciclabile sul Lungotevere. In questa foto potete vedere come sta venendo. Qualcuno aveva definito questo intervento addirittura un “oltraggio” ai romani e alla città mentre i lavori erano in corso. È bene giudicare un cantiere quando gli interventi sono terminati, non chiacchierare a vanvera lanciandosi in giudizi affrettati». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma, postando una foto dei lavori effettuati.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, l'asfalto della pista ciclabile lungo il Tevere ROMA Salvini, polemica con Raggi sulla pista ciclabile:... IL FOCUS Roma, segnaletica assente e piste in abbandono: ciclisti a... SENZA RETE A Roma in bicicletta? Preferisco vivere

«Nei prossimi giorni completeremo le operazioni e la nuova segnaletica su questo stupendo percorso che segue il Tevere e ogni giorno viene percorso da migliaia di ciclisti», ha continuato aggiungendo che «su questa banchina del fiume ci sono gli stand della kermesse estiva “Lungo..il Tevere Roma”. Avevamo chiesto alla Regione Lazio di spostarli sull'altra banchina del Tevere in modo da poter consentire ai cittadini e ai ciclisti di poter utilizzare la pista ciclabile completamente riqualificata - conclude - Ma questa richiesta non è stata accolta».

Roma, nuova pista ciclabile Lungotevere, sull'asfalto compare la scritta: «E non lasciano l'erba»

Salvini, polemica con Raggi sulla pista ciclabile: «Oltraggio ai romani». E lei: «Parli senza sapere»