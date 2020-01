© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca una settimana. La Lazio dovrà ancora giocare una gara, la Roma addirittura due prima di incontrarsi allo stadio Olimpico, eppure il Derby di domenica 26 è già nella testa di tutti i tifosi della Capitale. Perché il Derby (D rigorosamente maiuscola) è la partita delle partite, e lo è (e lo sarà sempre) alla faccia di tutto e tutti. Compresa la posizione in classifica delle due squadre. Chi pensa che Roma-Lazio di domenica prossima, ore 18, sarà una gara come tante altre ha capito poco o nulla della città. E della sua gente. È vero, la Lazio - che ieri ha giocato e vinto contro la Samp - martedì sarà chiamata a esibirsi a Napoli in Coppa Italia; è altrettanto vero che la Roma oggi sarà impegnata in casa del Genoa e mercoledì, anche lei in Coppa Italia, sarà a Torino contro la Juventus, ma la stracittadina, l’Evento, riempie già da giorni la testa, le chiacchiere e il cuore degli appassionati romani di pallone. E, in fondo, è bello che passano gli anni eppure il fascino del Derby rimane intatto. In città è vietato arrivare dietro i “cugini”, figuratevi perciò quale valore abbia il prossimo scontro tra i giallorossi e i biancocelesti. C’è in ballo il primato a Roma, che vale tanto e, talvolta, tutto. Provinciali? No, romani.