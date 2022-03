Domenica 13 Marzo 2022, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 23:58

Il conflitto tra generazioni si consuma al Gianicolo, nella cosiddetta casetta garibaldina (uno dei centomila edifici italiani in cui avrebbe dormito Giuseppe Garibaldi). In questo casale, restaurato qualche anno fa e finora inutilizzato, i comitati di quartiere chiedono di creare un caffè letterario e un centro culturale dedicato all’epoca risorgimentale. Ma i giovani di Monteverde lanciano una proposta alternativa: fare della casetta un centro per i giovani. «Nel municipio ci sono sei centri anziani, due bocciofile e non esiste un solo spazio destinato ai ragazzi» fa notare Gianmarco Palmieri, segretario dei Giovani democratici del XII municipio che hanno promosso una raccolta di firme. «Qui un universitario non ha un posto dove andare a studiare, l’unica biblioteca è all’interno di Villa Pamphilj e chiude alle cinque del pomeriggio, certi giorni anche prima. Poi ci sorprendiamo se il Gianicolense risulta la zona di Roma con l’età media più alta». Palmieri e gli altri ragazzi precisano che in ogni caso un luogo di ritrovo per i giovani sarebbe a disposizione anche di chi giovane non è, mentre i comitati di quartiere a loro volta fanno presente che in un caffè letterario si possono prevedere spazi per gli studenti. Comunque andrà a finire, il conflitto generazionale di Monteverde può risolversi con la pace e la soddisfazione di tutti.

