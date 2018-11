Ma la sai la differenza tra musica rap e trap?

. La domanda un po’ ironica per niente ingenua è arrivata durante una conversazione in macchina in cui ha fatto sfoggio di tutta la sua cultura musicale. Mamma detective non è tipo da farsi trovare impreparata, anzi, da tempo si era documentata, non sapeva che stava per cadere in una trappola.

Certo che lo so, cambia la metrica, c’è l’elettronica, è nata come non musica, erano testi che parlavano solo di droga, poi è cambiata. Però, Emis Killa dice che è una derivazione del rap, che non c’è poi differenza

. E ancora, ostentando la sua preparazione in tema di gusti giovanili, sempre con le mani sul volante si è lanciata in una breve esibizione di una canzone della Dark Polo Gang che fa: “Ehy, ehy, wo-woah. Quanto c... sono British”. Ebbene, la beffa è arrivata. Lei che pensava d’essere la più furba di tutti, che spiava le storie degli amici, dei possibili amici, della classe nuova, insomma tutto quel che sui social può ricondurre all’oscura vita della figlia è finita in una Instagram stories a sua insaputa. Tutta la scena è stata ripresa e pubblicata, col titolo

Lezione di trap di mia madre

. Con tutti gli amici a ridere, i nipoti che ora la chiamano “la zia trap”. E’ da loro che l’ha saputo, casualmente, dopo giorni. Mai fidarsi dei figli. Eppure, qualcuno nei commenti ha già chiesto la seconda puntata.

Ultimo aggiornamento: 00:19

