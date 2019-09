Istrice gigante a spasso su Lungotevere: Roma sempre più bestiale

Dopo Dior, il maialino chicchettoso diventato una star del web, che ha scelto l’elegante quartiere dei Parioli per le sue passeggiate mattutine, ecco Pokemon, l’istrice temeraria (così ribattezzata dai social) che l’altra notte ha voluto sgranchirsi gli aculei sul Tevere, non lontano da Prati, con il rischio di finire sotto qualche auto. Lo zoo di Roma nord (e non solo) si popola così di nuovi abitanti, come dimostra un video pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas. L’enorme istrice che passeggia sul ponte sotto il chiaro di luna ha attirato curiosi e passanti, scatenando l’ironia del web: «E’ un topo geneticamente modificato».

Dior, il maiale di Roma nord a spasso per i Parioli. E il video diventa virale

Animali strani e dove trovarli. E non siamo neppure al Bioparco. A Monte Mario e sulla Cassia, ormai, i cinghiali sono come i cani, tra un po’ qualcuno lo troveremo per strada al guinzaglio, in barba ai maiali. Topi e gabbiani, invece, loro no, sono più giramondo: Roma nord o sud va bene qualsiasi zona, basta trovare qualche cassonetto stracolmo dove banchettare. Erano animali selvatici ora sono metropolitani: pappagalli, ricci e pitoni sono i vostri nuovi vicini di casa. Basta abituarcisi

