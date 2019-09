Un cinghiale nascosto in un cassonetto a Roma

Ancora cinghiali. Ma stavolta l'animale non era a spasso per qualche parco o strada cittadina, bensì dentro un cassonetto. E come ci sia finito, nessuno lo sa. Questo cinghiale è stato fotografato da un lettore in via Taverna, in zona Monte Mario.

L'animale è riuscito a entrare all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Le segnalazioni di cinghiali anche in quartieri semicentrali della Capitale ormai sono sempre più frequenti, la loro diffusione è favorita anche dalla presenza dei rifiuti per strada.

