Suicida nel Cpr di Ponte Galeria, 14 migranti arrestati dalla polizia dopo la rivolta

Sono 14 i migranti arrestati dalla polizia per la rivolta di ieri al Cpr di Ponte Galeria, in provincia di Roma. I disordini sono scoppiati dopo che un 22enne originario della Guinea si è suicidato. Il giovane è stato trovato morto ieri mattina. Alcuni ospiti hanno sfondato due grate di ferro, tentato di sfondare una porta in ferro e incendiare una macchina della polizia.

Cpr di Ponte Galeria, l'ultimo messaggio del ragazzo suicida: «Vorrei che il mio corpo fosse portato a mia madre»

Roma, ragazzo di 22 anni si toglie la vita nel Cpr di Ponte Galeria, scatta la protesta: feriti 2 carabinieri e un militare

Poi hanno lanciato di sassi contro le forze dell'ordine tentando di uscire dalla struttura: per placare i disordini la polizia hanno lanciato lacrimogeni. Due i carabinieri feriti nel corso della rivolta.