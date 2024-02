Roma, ragazzo di 22 anni trovato morto nel Cpr di Ponte Galeria: ipotesi suicidio. Sassi contro il personale, la polizia usa i lacrimogeni

Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro per migranti di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio.

La protesta

L'avvenuto ha fatto però scattare disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ferro, lanciato sassi contro il personale e tentato di incendiare un'auto. Sul posto la polizia che ha dovuto lanciare lacrimogeni per placare la protesta. Durante i disordini alcuni ospiti hanno scagliato pietre contro il personale e tentato di incendiare un'auto. Ora la situazione è tornata alla normalità.