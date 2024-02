Cpr di Ponte Galeria, l'ultimo messaggio del ragazzo suicida: «Vorrei che il mio corpo fosse portato a mia madre»

Le parole del ragazzo che a Ponte Galeria questa notte si è tolto la vita lasciando un messaggio scritto sul muro. "Se un giorno dovessi morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta. I militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro. L'Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace(..)". La frase è stata segnata con un mozzicone di sigaretta.

Un giovane, tra i 21 e i 22 anni, originario del Ghana si è impiccato nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma.