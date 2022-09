Roma, investita al Portuense mentre attraversava sulle strisce: donna di 74 anni morta sul colpo

È morta sulo colpo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina in zona Portuense. La vittima è una donna di 74 anni investita da un'utilitaria condotta da una 43enne romana.

Roma, entra in un bar e minaccia il titolare con la pistola: «Dammi il Rolex». Bandito scappa a mani vuote

Morta donna di 74 anni investita a Portuense

La tragedia si è verificata durante le prime ore della mattinata, in viale Giuseppe Sirtori, erano circa le 8:00. L'impatto per l'anziana è stato fatale, a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, la donna purtroppo era già deceduta. Gli agenti del IX gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale, una volta giunti sul posto hanno svolto i rilievi scientifici del caso per ricostruire l'accaduto. La donna al volante, dopo aver cercato di soccorrere l'anziana e allertato le forze dell'ordine è stata accompagnata in ospedale per rilievi alcolemici e tossicologici, come da prassi in queste situazioni. Durante i rilievi si sono registrati dei rallentamenti alla circolazione e alcune linee bus hanno subito deviazioni.

Roma, porto d’armi senza visite, medico-poliziotto imputato: ha rilasciato 276 certificati medici intascando 22mila euro