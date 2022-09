Ciampino, investita studentessa del liceo Volterra in via dei Laghi. Trasportata con l'elisoccorso al Gemelli

Una ragazza di 18 anni è stata investita a Ciampino da una Smart ForFour guidata da un ragazzo di 24 anni di Marino.

L'incidente è accaduto davanti al liceo Volterra intorno alle 12:15 in via dei Laghi. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la giovane studentessa al Policlinico Gemelli. Ora è in prognosi riservata, con codice rosso.

Sul posto sono arrivati per i rilievi e chiudere la strada gli agenti della polizia locale di Ciampino coadiuvati anche da una pattuglia dei Carabinieri della locale tenenza.