Domenica 30 Luglio 2023, 23:55

Una baraccopoli in piena città che cresce ogni giorno. Pericolosa e che versa in condizioni igienico-sanitarie da incubo, a rischio incendi e nella quale probabilmente vivono anche dei bambini. Benvenuti al “Camping Isacco Newton” come lo hanno ribattezzato i cittadini di Monteverde e del Trullo che sullo stradone di via Isacco Newton ci passano ogni giorno per andare al lavoro o semplicemente per spostarsi dal quartiere.

I TIMORI

La fettuccia d’asfalto a doppia carreggiata su cui le vetture sfrecciano, spesso, a velocità fin troppo elevata, realizzata per le Olimpiadi del ‘60, infatti, collega sia l’Eur che l’autostrada Roma-Fiumicino all’asse Colli Portuensi/Olimpica, un nodo cruciale per la viabilità dell’intero quadrante. In questo scenario, sotto il viadotto che la oltrepassa all’altezza della via Portuense sorge la favela urbana. Su cui ora si sono accesi i riflettori dell’XI Municipio, della Asl Roma 3 e dell’XI Gruppo della polizia locale grazie a una interrogazione urgente presentata dal consigliere FdI dell’XI Marco Palma. Una missiva che segue un sopralluogo sul posto avvenuto nella mattinata di mercoledì con un folto gruppo di residenti.

Roma, maniaco al parco di Conca d'Oro. Scatta l'allarme: «Faceva foto ai nostri bambini»

«Non solo siamo preoccupati per il modo in cui vivono coloro che abitano tra casupole fatte di cartone, legni di compensato e metalli - dice Palma - ma temiamo i rischi che corre l’intero abitato circostante e soprattutto il ponte della Portuense che è sopra per via dei possibili incendi e persino dei possibili scoppi di bombole del gas utilizzate per fornelli di fortuna». La mente va al rogo che ha fortemente danneggiato il “ponte di ferro”. «Tutti noi - continua il consigliere - ricordiamo bene quanto successo la notte tra il 2 e il 3 ottobre del 2021 quando, per l’incendio divampato in un accampamento di senzatetto lungo il fiume Tevere, bruciò il Ponte dell’Industria. Non vorremmo - prosegue il consigliere - che qui, prima o poi, dovessimo ritrovarci in una situazione simile. Tra l’altro i lavori per il rifacimento di quell’opera ora stanno causando problemi proprio a questo quadrante».

I residenti chiedono l’intervento del Municipio anche attraverso i servizi sociali: «Non si può permettere a dei nuclei familiari di vivere in queste condizioni. Non è umano».

Sono almeno una decina le case di cartone e lamiere realizzate sotto il ponte di cemento. Una decina di case con i tetti ricoperti di teli di nylon, a cui si accede tramite porte montate su assi traballanti. Sulle pareti si sono aperte anche delle finestre e all’esterno sono stati tirati su gabinetti alla meno peggio.

Visto il caldo rovente di questi giorni qualcuno ha pure trasferito il letto per dormire all’esterno. Tutt’intorno stendini e rifiuti. «Abbiamo paura - aggiungono gli abitanti dell’XI - che possano propagarsi roghi. E, comunque, considerato il problema della raccolta dell’immondizia che qui e nel vicino XII funziona a singhiozzo, immaginiamo che una situazione simile favorisca nuove e sempre più numerose colonie di topi».

LE RICHIESTE

Nell’interrogazione, Palma chiede di conoscere «se all’interno ci siano minori e se nei confronti degli stessi sia garantito il diritto allo studio; se in relazione alle condizioni attuali sia garantita la sicurezza in termini igienico sanitari e di carattere personale (antincendio e altro); se siano state pianificate, di concerto con i dipartimenti e uffici, azioni di ricollocamento delle persone attualmente presenti all’interno della baraccopoli». Insomma, dopo gli sgomberi di alcuni insediamenti negli anni scorsi (abitati da rom, romeni e albanesi), la baraccopoli è tornata e di dimensioni maggiori. Un villaggio di “fantasmi” ma ben visibili ai cittadini. Che in questo quadrante puntano il dito anche su altre situazioni a rischio. «Ieri siamo andati a Villa Pamphijli - racconta una coppia che abita in via Gandiglio - i prati sono secchi, tutto è secco e a rischio incendi».