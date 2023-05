Lunedì 29 Maggio 2023, 23:50

Massimiliano Calcagni è il nuovo sindaco di Rocca di Papa, comune di 17 mila abitanti nell’area dei Castelli Romani che per la prima volta sarà governato, nei prossimi cinque anni, dal centrodestra. Calcagni - sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e dalla lista civica Siamo Rocca di Papa - si è imposto al ballottaggio con il 53,81 per cento dei voti (pari a 3.401 preferenze) su Francesco De Santis, candidato del centrosinistra.

Il neo sindaco già al primo turno era risultato primo con il 42,54 per cento dei voti, pari a 3.057 preferenze. Il Comune era commissariato da sei mesi: la sindaca uscente, Veronica Cimino, era caduta a novembre dopo le dimissioni in blocco di dieci consiglieri, di cui sei della minoranza e quattro della maggioranza. Alla guida di Rocca di Papa, negli ultimi tempi, c’era perciò il commissario prefettizio Maria Cristina Caruso. Il centro dei Castelli, quattro anni fa, ha vissuto la tragedia di Emanuele Crestini, il sindaco eroe morto a giugno del 2019 per un’esplosione nel palazzo comunale. L’affluenza ai seggi è stata del 48,03 per cento degli aventi diritto: al primo turno a votare era andato il 54,81 per cento degli elettori.



CHI È

Responsabile di una ditta di termoidraulica, Massimiliano Calcagni è stato presidente del consiglio comunale dal 2016 fino a ottobre 2020, in un’esperienza nata proprio con Crestini alla guida del Comune. Quando il risultato era ormai acquisito, sono partiti i festeggiamenti alla sede elettorale e in piazza della Repubblica. «Dimostrerò con i fatti quanto amo questa città - è stato il primo commento, affidato al suo profilo Facebook - Sono il nuovo sindaco, ma anche uno di voi». La sua maggioranza potrà contare su 10 seggi (sui 16 totali), così divisi: sette a Fratelli d’Italia, e uno a testa a Lega, Forza Italia e lista civica. L’opposizione sarà invece affidata a sei consiglieri, tra cui lo stesso De Santis, sconfitto al ballottaggio, e l’ex sindaca Cimino, che si era fermata al primo turno. Nei prossimi giorni Calcagni si metterà subito al lavoro per formare la nuova giunta e avviare l’azione amministrativa.