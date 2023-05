Giacomo Possamai, chi è il nuovo sindaco di Vicenza eletto con 500 voti di scarto

Cinquecento voti esatti: 23.416 preferenze contro le 22.916 dell'avversaio. Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza. Unico candidato del centrosinistra a trionfare in questa tornata di ballottaggi.

Candidato del centrosinistra sostenuto dal Pd e da 4 liste civiche è stato eletto con il 50,54%. Il sindaco uscente Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 49,46% ( voti)

Le parole di Possamai

Un risultato notevole per Possamai che "strappa" Vicenza al centrodestra.

«Mi ha appena chiamato il sindaco uscente Rucco per complimentarsi della vittoria. Ringrazio tutti per questi mesi straordinari, abbiamo fatto una cosa incredibile». Così Possamai ha salutato i suoi sostenitori dopo l'ufficializzazione della sua vittoria al ballottaggio di Vicenza, nel quartier generale della sua coalizione.

«Siamo partiti nettamente svantaggiati - ha proseguito Possamai - e abbiamo recuperato in maniera impensabile, vincendo già al primo turno. Oggi rappresentiamo la maggioranza dei vicentini, ma onestamente anche Rucco ha ottenuto un risultato importante, per cui ci prendiamo l'impegno di rappresentare tutti i vicentini», ha concluso.

Via dal consiglio regionale

Il neoeletto sindaco di Vicenza lascerà il Consiglio regionale del veneto, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Pd. Al suo posto subentrerà tra i consiglieri dem la prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali, Chiara Luisetto. Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, formula a Possamai «i miei complimenti sinceri e un grande 'in bocca al lupò. A Chiara Luisetto il benvenuto nella convinzione che saprà portare il suo contributo prezioso ai lavori dell'assemblea legislativa regionale». Ai sindaci eletti in questa tornata elettorale e ai consiglieri comunali «i miei migliori e sinceri auguri - prosegue Ciambetti - per un mandato elettorale che mi auguro possa essere proficuo per le vostre comunità: abbiamo sfide veramente difficili e il Consiglio regionale è ben disposto a cooperare con le realtà locali per dare risposte concrete ai nostri cittadini».