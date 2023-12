Ostia, via di Castel Fusano chiusa per lavori per (almeno) due settimane: 200 pini malati da abbattere

Via di Castel Fusano a Ostia chiusa per abbattimento alberi. L'amministrazione del Municipio Roma X ha dato il via agli abbattimenti delle alberature su una delle principali arterie stradali del territorio. Un'azione «divenuta necessaria per la sicurezza dei cittadini», comunica il Municipio X.

Il programma dei lavori

Il primo intervento riguarda i pini compresi nel tratto tra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello; questo permetterà, entro circa due settimane, la riapertura di questo primo tratto di strada. L'intervento completo - necessario per la tutela della pubblica incolumità - interesserà l'abbattimento di circa 200 alberature, purtroppo totalmente compromesse dalla cocciniglia e, contestualmente, nuove verifiche agronomiche daranno ulteriori indicazioni sullo stato di salute delle alberature rimanenti.

«Siamo consapevoli dei disagi alla circolazione che queste attività comportano - spiega l'assessora all'Ambiente del Municipio X, Valentina Prodon - e stiamo interloquendo con la ditta interessata per incrementare le squadre al lavoro, per far sì che le tempistiche possano essere ridotte; contemporaneamente stiamo predisponendo un piano di sostituzione delle alberature da sottoporre a tutti gli enti coinvolti per poter programmare tempestivamente le nuove piantumazioni».

Tavolo tecnico

La priorità dell'amministrazione municipale - prosegue la nota - è infatti accelerare le azioni di bonifica: in primo luogo per riaprire la viabilità su Via di Castel Fusano poiché di estrema importanza per i collegamenti interni ed esterni al Municipio; in secondo luogo, perché sarà necessario riunire immediatamente un Tavolo tecnico con i rappresentanti dei diversi Enti interessati per ridisegnare l'impatto visivo ed ambientale di Via di Castel Fusano che, a seguito degli abbattimenti programmati, sarà interessata a un nuovo programma di piantumazione di alberature idonee in quella zona dal punto di vista ambientale e della sicurezza. «Nel lungo termine - prosegue Prodon -, lavoriamo in sinergia con gli uffici tecnici e gli enti interessati per individuare la soluzione migliore per fronteggiare al massimo la diffusione della cocciniglia, che è un serio problema per il nostro territorio, contraddistinto da tante aree verdi di pregio che non possiamo mettere a repentaglio; nel breve periodo, invece, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riaprire al più presto la viabilità di Via di Castel Fusano, perchè anche da cittadini di questo Municipio siamo consapevoli del disagio provocato da questi interventi, seppur necessari e non più rimandabili per la sicurezza di tutti».

Disagi

«Le difficoltà di questi giorni - conclude la consigliera del Municipio X, e presidente della commissione Ambiente, Valentina Scarfagna del Pd - stanno mettendo a dura prova anche l'andamento economico delle attività commerciali presenti nel tratto interessato alla chiusura, per questo faremo in modo che l'intervento di abbattimento appena iniziato si concluda nel minor tempo possibile.