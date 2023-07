Roma, nuovo bus a fuoco: in fiamme un mezzo Atac sostitutivo della Roma-Lido di Ostia

Ieri notte, poco dopo le due e trenta, un mezzo Atac in servizio sulla linea sostitutiva della ferrovia Roma-Lido di Ostia ha preso fuoco lungo via Ostiense.

L’autista prima ha messo in sicurezza il mezzo sulla strada facendo scendere i passeggeri e tenendo la vettura lontano dalla vegetazione, poi, dopo aver utilizzato l’estintore di bordo, ha chiamato i soccorso. Sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Il mezzo, con 19 anni di servizio, è fra quelli in fase di radiazione della flotta che era prevista entro la fine del mese per essere sostituito, secondo Atac, dai nuovi bus ibridi in arrivo con l’ultima fornitura da 119 vetture.

La carreggiata stradale è stata poi sgomberata dal veicolo danneggiato dalle fiamme.