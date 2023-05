Roma, da lunedì arriva nel X municipio la nuova linea notturna di bus Eur-Ostia

Dalla notte tra l’8 e il 9 maggio nel X municipio sarà attivata dall’Atac la nuova linea di bus notturna n070 che collegherà piazzale dell'Agricoltura all'Eur alla stazione Lido Centro. La nuova linea, collegherà l'Eur a Ostia servendo le zone di Axa, Malafede, Casal Palocco, Infernetto e Castel Porziano, finora mai servite da un bus notturno e proseguendo verso la zona di Ostia Levante e le stazioni Castelfusano e Stella Polare. E’ stata modificata anche la linea notturna nME che collega piazza Venezia a Ostia sul percorso della ferrovia Roma-Lido (piazza Venezia a via delle Baleniere) che servirà Ostia Ponente e strade come via Isole del Capo Verde, via Domenico Baffigo e corso Duca di Genova, proprio perchè le zone che venivano servite in precedenza (viale Paolo Orlando, piazza Vega, via del Bucintoro, lungomare Duilio, lungomare Lutazio Catulo e lungomare Amerigo Vespucci, le stazioni Stella Polare e Castelfusano e Colombo della Roma-Lido) saranno servite dalla nuova linea notturna n070.

«Il nuovo servizio notturno con le linee bus nME n070 dopo decenni è realtà, finisce l'isolamento dei territori a tutt'oggi non serviti dal servizio notturno. Per i nostri cittadini vuol dire più sicurezza e più facilità nell'usufruire del Trasporto Pubblico locale, tra le priorità della nostra Amministrazione. Per questo importante risultato ringraziamo l'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità, Atac e i comitati di quartiere. Tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto» sono state le parole del Presidente del X municipio Mario Falconi e del Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo, relatore del progetto presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala consiliare lidense.