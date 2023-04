Ostia, via dei Pescatori dopo i lavori “apre” anche alle biciclette e ai motocicli

Il Consiglio del X municipio ha approvato la risoluzione in merito alla richiesta di rimozione dei cartelli di divieto che impediscono il transito di biciclette e motocicli su via dei Pescatori. E’ quello in sintesi, che si legge nella nota del presidente della III commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo primo firmatario dell’atto. «Com’è noto - dicono l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Calcerano e Di Matteo nella nota congiunta - via dei Pescatori è stata oggetto di una vera e propria “rigenerazione” e riqualificazione come non accadeva da anni. Questo dà modo ai ciclisti di usufruire di un ambito "naturalistico" e di "mobilità sostenibile" migliorando la qualità di vita dei cittadini e l’ambiente in cui viviamo. Con questa risoluzione si avvia l’iter burocratico che prevede la rimozione della segnaletica verticale che vieta il transito di biciclette e motocicli. Allo stesso tempo viene implementata la segnaletica orizzontale con inserimento di rallentatori ottici. Viene anche implementata la segnaletica orizzontale e verticale con limite di 30 km orari e istituito il divieto di transito dei mezzi pesanti con pannello integrativo "eccetto autorizzati" in modo tale che i mezzi potranno raggiungere i siti commerciali presenti in via dei Pescatori, dove sarà possibile infine, verrà realizzata la segnaletica orizzontale per una "Bike Lane».

Un provvedimento per via dei Pescatori, che incentiva la mobilità “promiscua” fatta di auto, bici e moto, per arrivare a consideraree "attuare" una mobilità ancora più sostenibile. Una risoluzione importantissima che collega Acilia a Castel Fusano e che vede nello specifico, da Macchia Saponara a Casal Palocco posizionati i guard rail, nel tratto successivo invece “le zebrature” laterali, nel tratto che va da via Pernier alla fine, con una carreggiata più larga (da 3,40 a 4,40 metri) verrà inserita una Bike lane laterale.