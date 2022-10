Lunedì 31 Ottobre 2022, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Un uomo è stato trovato impiccato ieri al pontiletto, tra la Vecchia Pineta e la Nuova Pineta sul lungomare Lutazio Catulo a Ostia. A fare la macabra scoperta intorno alle 7 di mattina, un runner che ha avvisato la polizia. Si tratta di un cittadino ucraino di 35 anni che viveva con la sorella in Italia già da diverso tempo. Il suo corpo pendeva sotto la struttura del piccolo pontile che affaccia sulla spiaggia. Piuttosto robusto, indossava una maglia bianca e pantaloni della tuta di color nero. Immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i colleghi del reparto sommozzatori che lo hanno recuperato, mentre i medici del 118 ne hanno constatato il decesso. Secondo gli agenti del Distretto Lido non ci sarebbero dubbi: il trentacinquenne si sarebbe suicidato.

Da chiarire, invece, i motivi che lo avrebbero spinto a togliersi la vita. I poliziotti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo che sembra non abbia lasciato alcun biglietto. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale per l'autopsia che dovrà accertare l'ora esatta della morte e confermare la volontarietà del gesto. Tanti i curiosi che si sono fermati per capire cosa fosse successo. Alcuni hanno addirittura ripreso la scena con i telefonini e uno dei video è stato pubblicato sui social, scatenando le proteste degli utenti della rete per la macabra scelta.

LE INDAGINI

La polizia ha fatto allontanare i curiosi dal luogo del ritrovamento e non è escluso che acquisisca anche le immagini diffuse che hanno fatto anche il giro dei tanti gruppi WhatsApp di Ostia. «Sono azioni vergognose commentavano ieri molti cittadini il video dovrebbe essere sequestrato e l'autore sanzionato. Non c'è più rispetto nemmeno per chi decide di togliersi la vita».

Sotto choc anche Patrizia Fumagalli, la titolare della Vecchia Pineta. Lo stabilimento balneare è chiuso dalla fine di agosto, come tutti gli altri lidi, ma la donna ieri mattina passava vicino alla struttura e aveva capito che c'era qualcosa non andava. La presenza dei vigili del fuoco, della polizia e del 118 l'aveva messa in allarme e quando ha saputo della scoperta dell'uomo impiccato non è riuscita ad avvicinarsi al suo stabilimento.