Ostia protagonista nella settimana europea della mobilità sostenibile. Ecco tutti gli appuntamenti

Dal 16 al 23 settembre settimana Europea della Mobilità sostenibile Ostia con una serie di appuntamenti vuole essere protagonista e promuovere la cultura della transizione ecologica con iniziative predisposte dalle Commissioni Lavori Pubblici e Mobilità, Politiche Sociali e Abitative e Pari Opportunità e con la collaborazione dei comitati di quartiere e associazioni attive nel municipio. Iniziative che hanno lo scopo di promuovere il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce. «Il X municipio - le parole dei Presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo, delle Politiche Sociali e Abitative Mirella Arcamone e delle Pari opportunità Silvia Fiorucci - con un fitto elenco di proposte è impegnato a sostenere la mobilità dolce ed allo stesso tempo l’inclusione e il diritto di tutti di scegliere come spostarsi all’interno di un territorio come il nostro ricco di bellezze naturali. L’occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile è perfetta anche per far conoscere ai cittadini il mondo dell’associazionismo e dei Comitati di quartiere con il quale questa Amministrazione lavora in costante sinergia per contribuire alla consapevolezza della necessaria transizione ecologica e culturale. Un ringraziamento va, all’Assessorato Capitolino alla Mobilità, a Roma Servizi per la Mobilità, alla Polizia Locale del X Gruppo Mare, alla Direzione Tecnica e ai Comitati di Quartiere e alle Associazioni per la collaborazione fattiva e indispensabile per l'organizzazione degli eventi. Il nostro impegno – concludono i Presidenti delle Commissioni – è costante ed è con progetti come questo che intendiamo andare avanti per una sempre più vasta cultura della mobilità sostenibile».

LE INIZIATIVE

16 Settembre

PASSEGGIATA INCLUSIVA (09,30/12,30) OSTIA ANTICA – OSTIA LIDO: Passeggiata in bicicletta, a piedi, in carrozzella, o con altri mezzi ricompresi tra quelli a impatto ambientale pari a zero, attraverso un percorso ad anello con raduno alle ore 09,30 e partenza alle ore 10 da piazza Gregoriopoli in Ostia Antica e arrivo a piazzale dei Ravennati (zona pontile) in Ostia Lido, con ritorno al punto di partenza previsto per le ore 12,30 circa.

BICICLETTATA PER OSTIA (11,30/13) OSTIA - Organizzato dall’Associazione Unione Comitati di Ostia: Passeggiata in bicicletta sul lungomare della Capitale con partenza alle ore 11,30 da piazzale dei Ravennati e arrivo con soffermo a largo della Vittoria, ai piedi dell’omonimo cavalcavia, alle ore 13.

17 Settembre

CACCIA AL TESORO CICLOSOLIDALE (09/14) OSTIA - Organizzato da Ostia in Bici – in collaborazione con Associazione Volontari Donatori Amici del Grassi e Comitato di Quartiere Lido Centro.

Passeggiata, prevalentemente in bicicletta con partenza alle ore 9, dal Giardino Paolo Orlando, sito in Piazzale della Stazione del Lido. Durante la competizione ci sarà una raccolta di indizi per la successiva caccia al tesoro, che si svolgerà alle ore 14 circa presso la predetta area verde di partenza ove, al termine, saranno premiati i relativi vincitori. Il ricavato sarà devoluto al Comitato per la Disabilità del X Municipio.

ALLA SCOPERTA DEL SENTIERO TRILUSSA (15,30/18) - GIARDINO DI ROMA - Organizzato dal Comitato di Quartiere Giardino di Roma e dall’Associazione Cefalonia FOREVER con partner dell’evento Ente Roma Natura. Passeggiata in bicicletta e/o a piedi lungo le sponde del Fosso di Malafede, in un incontro tra natura e poesia, alla scoperta del sentiero Trilussa. La partenza è stata fissata alle ore 15,30 in via del Risaro angolo via Massa Fiscaia, ove, con l’ausilio di una guardia del parco, ai partecipanti sarà consegnata documentazione relativa alla storia, alla flora e alla fauna dei luoghi da visitare, lungo il tratto pedonale di circa 4 km e/o ciclabile di circa 8 km con percorso ad anello. L’evento si concluderà alle ore 18 circa.

19 Settembre

CHIUSURA STRADA SCOLASTICA (07,45/09,00) OSTIA. Pedonalizzazione adiacenze del plesso scolastico Mar dei Caraibi - sede di via Segurana, attraverso la chiusura stradale di prossimità, dalle ore 7,45 alle ore 9.

21 Settembre

CHIUSURA STRADA SCOLASTICA (07,45/09,00)- OSTIA ANTICA - Organizzata dal Comitato di Quartiere Ostia Antica Saline. Pedonalizzazione adiacenze dell’Istituto Comprensivo “Fanelli – Marini”, attraverso la chiusura stradale di prossimità, che avverrà dalle ore 7,45 alle ore 9.

22 Settembre

QUANT’È BELLO PEDALARE A OSTIA (15,00/19,00)- OSTIA - Organizzato dalle Associazioni Green Mobility Tevere, DMO Tiberland, H20 e WWF Litorale Laziale. Passeggiata in bicicletta con percorso ad anello di circa 20 km, con partenza alle ore 15 da Piazzale della Stazione del Lido. La scelta del luogo di partenza risiede nella sua simbolica facilità di raggiungimento, anche con i mezzi pubblici. La passeggiata si articolerà per le strade del litorale da ponente a levante, utilizzando i tratti di pista ciclabile esistenti, ossia attraverso dei percorsi caratteristici. Dal punto di partenza, il gruppo di ciclisti si dirigerà verso la Pineta Acqua Rossa, attraverso via Stefano Cansacchi e via delle Baleniere. I partecipanti seguiranno la ciclabile presente presso la suddetta pineta fino all’Idroscalo e al Porto Turistico di Roma. Successivamente, il percorso interessato sarà la pista ciclabile del Lungomare fino alla Rotonda dello Zodiaco, proseguendo poi nel tratto laterale della via Cristoforo Colombo con svolta a destra e ingresso a via di Castel Porziano, via del Lido di Castel Porziano e attraversamento al semaforo pedonale, fino a Viale del Circuito della Pineta, per finire lungo via dei Pescatori nel relativo borghetto. Infine, il gruppo seguirà via delle Quinqueremi, viale Capitan Casella e viale Paolo Orlando.

23 Settembre

IL MONDO CHE VORREI (15,00/18,30) OSTIA - Organizzato dall’Associazione Decimo Solidale, con il Patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, Asl Roma 3. Passeggiata inclusiva ad anello che avrà il suo raduno alle ore 15, e la successiva partenza alle ore 16 dalla spiaggia dei sassi, sita nella parte centrale del Porto Turistico di Roma. L’evento terminerà alle ore 18,30 circa, sempre presso la richiamata spiaggia dei sassi. Il tratto interessato dal passaggio dei partecipanti sarà quello della ciclabile del lungomare fino alla Fontana dello Zodiaco. Saranno previsti punti di ristoro, servizi igienici accessibili e possibilità di parcheggio gratuito.

CHIUSURA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (17/19) OSTIA. La pedonalizzazione temporanea di un tratto di lungomare nella parte compresa tra via Giuliano da Sangallo e Lungomare Paolo Toscanelli Altezza via degli Acilii. Già programmata dall’Assessorato Attività Produttive e Turismo a partire dalle ore 19 per gli eventi di fine estate, è stata anticipata alle ore 17 per l’evento conclusivo municipale della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.