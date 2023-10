Ostia, riaperto al transito il tratto stradale di viale Vasco De Gama chiuso da sette anni

E’ stato riaperto ad Ostia il tratto stradale di viale Vasco De Gama compreso tra via Tagaste e viale Repubbliche Marinare chiuso da sette anni per motivi di sicurezza. Una chiusura dovuta dalla caduta della mantovana posta a protezione del transito pedonale e veicolare, provocata dall’urto accidentale di un veicolo di passaggio. Una volta sostituite è stato ripristinato il transito nel tratto chiuso. «Come Amministrazione siamo particolarmente soddisfatti della riapertura di questo tratto di sede stradale vietato al transito degli autoveicoli da vari anni – le parole del Presidente della terza Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo – Si era creata una situazione paradossale alla quale abbiamo messo la parola fine rendendo giustizia ai cittadini e residenti che erano di fatto prigionieri della viabilità adiacente le proprie abitazioni. La riapertura si deve alla sostituzione delle mantovane parasassi nei pressi dei civici 140 e 142 di viale Vasco De Gama. È stato un lavoro costante nelle commissioni Lavori Pubblici e Politiche Abitative per dare risposte ai residenti che erano anni che le attendevano». Si attende adesso la definitiva rimozione dei ponteggi e delle transenne. »Il lavoro condiviso tra gli Assessorati e le Commissioni delle Politiche abitative e dei Lavori pubblici – commenta la Presidente della Commissione Politiche sociali e abitative, Mirella Arcamone - sta producendo risultati senza precedenti.

Si tratta di situazioni abbandonate anche da decenni che oggi, passo dopo passo, stanno vedendo subito la messa in sicurezza e, in molti casi, soluzioni strutturali e definitive. Sono risposte che i cittadini attendevano da anni, in molti casi assolutamente urgenti per motivi di sicurezza”. Questo intervento segue di qualche mese la fine degli interventi agli impianti fognari degli stessi edifici i cui garage erano pieni di liquami provenienti da perdite nelle condutture rotte e al guasto dovuto all’assenza delle necessarie pompe di sollevamento. «L’intervento è consistito in una riqualificazione degli ambienti mediante auto spurgo. Dove possibile – hanno concluso l'assessore ai Lavori Pubblici Calcerano, Di Matteo e Arcamone - sono state disostruite le condutture esistenti mediante canal jet. Viceversa sono state sostituite intere tratte di tubazioni fognarie. Infine, sono state istallate 10 nuove pompe di sollevamento (perché mancanti o guaste) e dieci nuovi quadri elettrici a norma dotati di allarmi di segnalazione di casi di avaria o malfunzionamento».